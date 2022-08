Jennifer Lopez: furiosa per il video rubato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Jennifer Lopez sbotta sui social: La pop star furiosa dopo che nelle scorse ore è trapelato un video privato di lei e il marito Ben Affleck. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Jennifer Lopez è sicuramente una delle showgirl più amate al mondo. Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare del matrimonio tra L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 31 agosto 2022)sbotta sui social: La pop stardopo che nelle scorse ore è trapelato unprivato di lei e il marito Ben Affleck. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.è sicuramente una delle showgirl più amate al mondo. Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare del matrimonio tra L'articolo proviene da Leggilo.org.

MichelJlover : RT @jlogallery: ??Jennifer Lopez & Ben Affleck dinner at Il Gatto Nero restaurant in Cernobbio, Italy - August 27, 2022 - karixatruch : RT @jlogallery: ??Jennifer Lopez & Ben Affleck dinner at Il Gatto Nero restaurant in Cernobbio, Italy - August 27, 2022 - VanityFairIt : I Bennifer, dopo una settimana in Italia, sono rientrati negli Stati Uniti. Lei è infuriata perché un video privato… - Kabelo01902065 : RT @jlogallery: ??Jennifer Lopez & Ben Affleck dinner at Il Gatto Nero restaurant in Cernobbio, Italy - August 27, 2022 - camomelle75 : RT @jlogallery: ??Jennifer Lopez & Ben Affleck dinner at Il Gatto Nero restaurant in Cernobbio, Italy - August 27, 2022 -