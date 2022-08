James Rodriguez si offre al Valencia | «Ci andrei a piedi | ma arriverei tardi e chiuderebbe il mercato»

(Di mercoledì 31 agosto 2022) E così Gattuso, per una specie di scherzo del destino, potrebbe ritrovarsi ad allenare due oggetti del desiderio del tifo napoletano insieme, ma ora che è al. Dopo l’arrivo del Matador Cavani, infatti, alla squadra spagnola siil colombiano, che attualmente guadagna una barca di soldi in Qatar, all’Al-Rayyan ma che vorrebbe riavvicinarsi alla sua famiglia. Lo fa lui stesso, pubblicamente, in diretta Twitch col noto giornalista Edu Aguirre del Chiringuito. «Il? Fosse per me, ci. Certo, se andassi a: poi chiude il! (ride, ndr). Scherzi a parte, ilè un gran club con una tifoseria spettacolare. ...

James #Rodriguez: 'Se a #Gattuso serve uno che faccia assist a Cavani, ci sono': Il centrocampista colombiano striz… - napolista : #JamesRodriguez si offre al #Valencia: «Ci andrei a piedi, ma arriverei tardi e chiuderebbe il mercato» Il colombi…

