Italia, Mancini ha incontrato i tecnici delle Nazionali Giovanili (Di mercoledì 31 agosto 2022) In FIGC si è tenuta la prima delle riunioni organizzate dal Club Italia con il Ct e gli allenatori delle Under azzurre. Tra le novità l’ampliamento della rete di monitoraggio dei calciatori Italiani impegnati all’estero Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 agosto 2022) In FIGC si è tenuta la primariunioni organizzate dal Clubcon il Ct e gli allenatoriUnder azzurre. Tra le novità l’ampliamento della rete di monitoraggio dei calciatorini impegnati all’estero

NapoliFCNews : Di Gennaro non ha dubbi: “Bisogna ripartire da Mancini, è l’unico che può farlo” #Napoli #SSCNapoli… - CorJuve : RT @Andersinho_ITA: ???? Il figlio del c.t. del #Brasile #Tite tornerà a ottobre a visionare #Bremer. Il centrale della #Juve in lizza per un… - NapoliFCNews : Conferenza stampa Mancini: 'Italia? Il nuovo ciclo parte domani. Ripescaggio Mondiale? Ho detto una cosa...'… - Roberta_Siro : RT @ZoneJuventus: Ad ottobre, il figlio del commissario tecnico del #Brasile tornerà a Torino per osservare da vicino #Bremer: il difensore… - zazoomblog : “Mani sul volto”: doccia fredda Italia che batosta per Mancini - #“Mani #volto”: #doccia #fredda -