Italia-Georgia oggi in tv: orario e diretta streaming Europei 2022 pallanuoto maschile (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Italia-Georgia, sfida valida per la seconda giornata degli Europei di Spalato 2022 di pallanuoto maschile. Dopo la netta vittoria contro la Slovacchia, per gli uomini del ct Campagna è tempo di affrontare la formazione Georgiana, battuta all’esordio per 11-14 dal Montenegro. L’appuntamento per l’inizio della partita è fissato alle ore 17:00 di mercoledì 31 agosto, con la diretta tv affidata a Rai Sport+HD, oltre alla diretta streaming su Raiplay. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale aggiornata. SEGUI LA diretta TESTUALE RISULTATI E CLASSIFICHE TABELLONE E ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida per la seconda giornata deglidi Spalatodi. Dopo la netta vittoria contro la Slovacchia, per gli uomini del ct Campagna è tempo di affrontare la formazionena, battuta all’esordio per 11-14 dal Montenegro. L’appuntamento per l’inizio della partita è fissato alle ore 17:00 di mercoledì 31 agosto, con latv affidata a Rai Sport+HD, oltre allasu Raiplay. In alternativa, Sportface vi fornirà unatestuale aggiornata. SEGUI LATESTUALE RISULTATI E CLASSIFICHE TABELLONE E ...

zazoomblog : LIVE Italia-Georgia pallanuoto Europei 2022 in DIRETTA: Settebello a caccia di una vittoria abbondante - #Italia-Ge… - zazoomblog : LIVE Italia-Georgia pallanuoto Europei 2022 in DIRETTA: Settebello a caccia di una vittoria abbondante - #Italia-G… - RobertoLigorio8 : Il mio Recap di @Italbasket contro la @UGABasketball. Infortunio per #Gallinari - Beikta29415686 : RT @e_valdemarca: No ragazzi #gallinari si è fatto male durante #italia #georgia io non sono un dottore ma da quello che ho visto dal repla… - teovit : @UEInsider @lageloni Putin che finanzia partiti con politiche anti euro e anti UE in Francia, Italia e Ungheria, o… -