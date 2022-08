Italia-Georgia oggi, Europei pallanuoto 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di mercoledì 31 agosto 2022) Torna in acqua il Settebello in quel di Spalato. Appuntamento oggi per la Nazionale Italiana di pallanuoto con la seconda partita del girone preliminare agli Europei in terra croata. La banda di Sandro Campagna dopo l’esordio positivo con la Slovacchia affronta la Georgia, altra squadra sulla carta molto inferiore ai vice campioni del mondo in carica. Andiamo a scoprire il programma della sfida e come seguirla in TV. Europei pallanuoto 2022 Mercoledì 31 agosto Gruppo A Italia-Georgia Guida tv – Diretta RaiSport+HD Guida streaming – Diretta Rai Play e LEN TV Diretta live testuale su OA Sport Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Torna in acqua il Settebello in quel di Spalato. Appuntamentoper la Nazionalena dicon la seconda partita del girone preliminare agliin terra croata. La banda di Sandro Campagna dopo l’esordio positivo con la Slovacchia affronta la, altra squadra sulla carta molto inferiore ai vice campioni del mondo in carica. Andiamo a scoprire ildella sfida e come seguirla in TV.Mercoledì 31 agosto Gruppo AGuida tv – Diretta RaiSport+HD Guida– Diretta Rai Play e LEN TV Diretta live testuale su OA Sport Foto: Lapresse

