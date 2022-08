Italia-Cuba | Mondiali volley 2022 | orario ottavo di finale | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 31 agosto 2022) L’affronteràagli ottavi dideidimaschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Lubiana (Slovenia) per incrociare i caraibici in un incontro da dentro o fuori che si preannuncia altamente complicato ed equilibrato. I Campioni d’Europa si sono sbarazzati con netti 3-0 di Canada, Turchia e Cina, ma il tabellone non si è rivelato benevolo e la prima partita da dentro o fuori è contro la grande outsider di questa rassegna iridata. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi dovranno prestare la massima attenzione a una compagine di assoluto spessore tecnico, che può contare su alcuni elementi di notevole spessore come il centrale Robertlandy Simon e il bomber Yant Herrera. L’dovà tirare fuori le unghie e i denti se vorrà avere la ...

Federvolley : #MWCH2022 ?? Terzo successo, 3-0 alla Cina, negli ottavi l’Italia trova Cuba. LA NEWS ?? - Eurosport_IT : Ad attendere gli azzurri agli ottavi di finale ci sarà Cuba: l’Italia di oggi contro la Cina è semplicemente travol… - MirtaGranda : Il Governo dell'#Italia, attraverso @ItalyMFA e @DPCgov, invia circa 2,3 tonnellate di aiuti umanitari (medicinali… - SimoneAudisio : RT @Federvolley: #MWCH2022 ?? Terzo successo, 3-0 alla Cina, negli ottavi l’Italia trova Cuba. LA NEWS ?? - capitanouz : RT @Federvolley: #MWCH2022 ?? Terzo successo, 3-0 alla Cina, negli ottavi l’Italia trova Cuba. LA NEWS ?? -

Adesso l'affronteràagli ottavi. Nonostante gli azzurri siano stati i migliori nei gironi, Polonia e Slovenia sono state "avvantaggiate" dalla FIVB poiché sono padrone di casa. Adesso due ...Gli accoppiamenti degli ottavi di finale Polonia vs Tunisia Usa vs Turchia Serbia vs Argentina Brasile vs Iran Slovenia vs Germania Olanda vs UcrainavsFrancia vs GiapponeIl ct De Giorgi: I ragazzi sono stati bravissimi in questo percorso che abbiamo intrapreso, il gruppo è compatto e coeso e questo mi dà davvero fiducia.L’Italia con il minimo sforzo batte una Cina fragile e con la testa già sull’aereo del ritorno a casa e chiude la sua pool con 3 vittorie. Ora sulla strada degli Azzurri di De Giorgi si staglia la sag ...