Italia-Cina oggi, orario Mondiali volley 2022: dove vederla in tv, programma, streaming (Di mercoledì 31 agosto 2022) oggi mercoledì 31 agosto (ore 21.15) si gioca Italia-Cina, match valido per i Mondiali 2022 di volley maschile. La nostra Nazionale torna in campo a Lubiana (Slovenia) per concludere la propria fase a gironi: dopo aver travolto Canada e Turchia con un doppio 3-0, i Campioni d’Europa andranno a caccia della terza vittoria consecutiva. Gli azzurri sono già certi della qualificazione agli ottavi di finale e partiranno con tutti i favori del pronostico contro la modesta compagine asiatica. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi puntano a un successo con il massimo scarto, in modo da concludere nelle posizioni di vertice della classifica combinata tra i sei gironi e avere quello che sulla carta potrebbe essere un tabellone migliore (anche se si profila un possibile incrocio con Francia o Brasile ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022)mercoledì 31 agosto (ore 21.15) si gioca, match valido per idimaschile. La nostra Nazionale torna in campo a Lubiana (Slovenia) per concludere la propria fase a gironi: dopo aver travolto Canada e Turchia con un doppio 3-0, i Campioni d’Europa andranno a caccia della terza vittoria consecutiva. Gli azzurri sono già certi della qualificazione agli ottavi di finale e partiranno con tutti i favori del pronostico contro la modesta compagine asiatica. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi puntano a un successo con il massimo scarto, in modo da concludere nelle posizioni di vertice della classifica combinata tra i sei gironi e avere quello che sulla carta potrebbe essere un tabellone migliore (anche se si profila un possibile incrocio con Francia o Brasile ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali, #ItaliaTurchia 3-0 Azzurri aritmeticamente qualificati agli ottavi Il primo posto nel gi… - LibreriVincenzo : @AngeloCiocca Quello che inquina l'Italia in 1anno la Cina lo fa in giorno credo che bisogna guardare un po più in là della punta del naso - VentoBianco_ : @Sig_Pir @MarcoRizzoPC In Italia 20 anni 18 governi...sempre più bella merda . Cina pil a mille..Russia 20 anni di… - KRISKSB : @Mariva2000 Comunque sì, gli sporchi giochi sono venuti a galla col disfacimento dell'Unione Sovietica, 1991. Incom… - ArostiniMarco : @LVDA_Acid Proprio vero, lo sentivo dal profondo del mio cuore che l'Italia era ed è una preda succulenta per la… -