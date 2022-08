Ita, Meloni: “Questione strategica, non è competenza di questo governo” (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non conosco così bene il dossier, leggo che c’è stata una accelerazione, francamente ritenevo che li governo attuale non dovesse andare avanti su una Questione così strategica”. Lo dice la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Pescara, parlando della vendita di Ita Airways. “Stiamo dando una mano per questioni che sono irrinunciabili, come garantire i soldi del Pnrr, abbiamo dato la nostra disponibilità sul problema delle bollette che è un problema immediato, ma su materie strategiche, dato che si vota tra 20 giorni – aggiunge – non capisco perché il governo italiano decida deliberatamente di andare avanti, senza aspettare il prossimo governo, che avrà un diverso mandato popolare per fare scelte impattanti per il destino di questa nazione”. “Piaccia o non ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – “Non conosco così bene il dossier, leggo che c’è stata una accelerazione, francamente ritenevo che liattuale non dovesse andare avanti su unacosì”. Lo dice la presidente di Fratelli d’Italia Giorgiaa Pescara, parlando della vendita di Ita Airways. “Stiamo dando una mano per questioni che sono irrinunciabili, come garantire i soldi del Pnrr, abbiamo dato la nostra disponibilità sul problema delle bollette che è un problema immediato, ma su materie strategiche, dato che si vota tra 20 giorni – aggiunge – non capisco perché ilitaliano decida deliberatamente di andare avanti, senza aspettare il prossimo, che avrà un diverso mandato popolare per fare scelte impattanti per il destino di questa nazione”. “Piaccia o non ...

