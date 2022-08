Ita, il Tesoro tratta col fondo Certares, Delta e Air France. Lufthansa esclusa e attacca. Il M5s: “Il governo chiarisca le ragioni della scelta” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il governo Draghi accelera sul dossier Ita. Il Tesoro ha comunicato mercoledì che avvierà “un negoziato in esclusiva” con il consorzio formato dal fondo statunitense Certares in partnership con Delta Airlines e Air France-Klm. L’offerta della cordata che si opponeva a quella formata da Msc e Lufthansa è stata a sorpresa ritenuta “maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm”. Un accordo vincolante sarà comunque firmato solo “in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico“. La compagnia tedesca esclusa dalla corsa attacca: “Prendiamo atto della decisione del governo italiano di intraprendere una strada che consenta una maggiore influenza dello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) IlDraghi accelera sul dossier Ita. Ilha comunicato mercoledì che avvierà “un negoziato in esclusiva” con il consorzio formato dalstatunitensein partnership conAirlines e Air-Klm. L’offertacordata che si opponeva a quella formata da Msc eè stata a sorpresa ritenuta “maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm”. Un accordo vincolante sarà comunque firmato solo “in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico“. La compagnia tedescadalla corsa: “Prendiamo attodecisione delitaliano di intraprendere una strada che consenta una maggiore influenza dello ...

Rinaldi_euro : Scusate, ma il governo “dimissionario” non può agire sul caro bollette ma può vendere ITA? Ita Airways, il Tesoro s… - Agenzia_Ansa : Ita, ministero del Tesoro: avanti con Certares, Delta e Air France-Klm. Oggi sarà avviato il negoziato in esclusiva… - Corriere : Ita, il Mef sceglie la cordata Certares-Air France-Delta: «Offerta che risponde agli obiettivi» - SoniaLaVera : RT @Rinaldi_euro: Scusate, ma il governo “dimissionario” non può agire sul caro bollette ma può vendere ITA? Ita Airways, il Tesoro sceglie… - ersiliasassarol : RT @Rinaldi_euro: Scusate, ma il governo “dimissionario” non può agire sul caro bollette ma può vendere ITA? Ita Airways, il Tesoro sceglie… -