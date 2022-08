Ita, il governo ha scelto: negoziato in esclusiva con Air France-Delta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Trattativa esclusiva per Ita. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato oggi, mercoledì 31 agosto, che "ad esito della procedura disciplinata dal Dpcm 11 febbraio 2022 e finalizzata alla cessione del controllo di ITA S.p.A., sarà oggi avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM, la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm", si legge nella nota. Potremmo essere a una svolta per la compagnia aerea nata sulle ceneri di Alitalia. "Alla conclusione del negoziato in esclusiva, si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l'azionista pubblico", spiga il Mef. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Trattativaper Ita. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato oggi, mercoledì 31 agosto, che "ad esito della procedura disciplinata dal Dpcm 11 febbraio 2022 e finalizzata alla cessione del controllo di ITA S.p.A., sarà oggi avviato unincon il consorzio formato da Certares Management LLC,Airlines Inc. e Air-KLM, la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm", si legge nella nota. Potremmo essere a una svolta per la compagnia aerea nata sulle ceneri di Alitalia. "Alla conclusione delin, si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l'azionista pubblico", spiga il Mef. ...

