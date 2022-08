Ita | Calenda | ' Meloni vuole tornare a ' panettone' di Stato'

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Giorgiaspendere altri miliardi di euro per Ita-Alitalia. Nessuna sorpresa, voglionoaldi. Ma il ridicolo lo raggiungono quando dicono che Draghi non ha poteri per vendere Ita e poi gli chiedono 30 mld di scostamento per le bollette". Così Carlosu twitter.

disinformate_it : 'Calenda supera Berlusconi: la sorpresa del sondaggio di Euromedia Research' - HuffPost Italia - sovranita_Ita : RT @Franciscovota: Impedire la propaganda politica, attraverso azioni vandaliche, è una forma di totalitarismo, con questa gente al potere… - cammello_ita : Letta ha tolto Calenda dal suo Twitter circle. - Richard53723060 : @__felixf @martinoloiacono Né Monti ne Draghi sono riusciti a tagliare la spesa pubblica per via delle loro barrica… - risottodivita : RT @Laura_Blixen: #sondaggi VENDUTI #AntonioNoto #Demopolis @you_trend @TermometroPol #Demopolis #Tecnè Quando vi deciderete a includere @… -

Il Sannio Quotidiano

ROMA - La privatizzazione diAirways accelera nel pieno della campagna elettorale . E subito batte un colpo Carlo, leader della coalizione centrista: "Non ho elementi per valutare se l'offerta Lufthansa fosse migliore ..."Porto in dote il mercato americano"Airways, Certares tratta in esclusiva.: finalmente si vende. La Lega: nostri ministri non informati. I sindacati: governo ci convochi ... Ita: Calenda, ‘finalmente, sono certo da governo scelta migliore’ Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni vuole spendere altri miliardi di euro per Ita-Alitalia. Nessuna sorpresa, vogliono tornare al panettone di Stato. Ma il ridicolo lo raggiungono quando dicon ...Il leader centrista e Della Vedova plaudono alla accelerazione nella vendita. Critici i grillini: ministero non conosce il trasporto aereo. I leghisti: ...