(Di mercoledì 31 agosto 2022) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Non ho elementi per valutare se l'offerta Lufthansa fossedi questa.che ilha scelto per il meglio. Ma la cosa importante èprocedere alla vendita di una compagnia aerea che è costata ai cittadini una cifra spropositata. Bene!". Così Carlosu twitter.

sovranita_Ita : RT @Franciscovota: Impedire la propaganda politica, attraverso azioni vandaliche, è una forma di totalitarismo, con questa gente al potere… - cammello_ita : Letta ha tolto Calenda dal suo Twitter circle. - Richard53723060 : @__felixf @martinoloiacono Né Monti ne Draghi sono riusciti a tagliare la spesa pubblica per via delle loro barrica… - risottodivita : RT @Laura_Blixen: #sondaggi VENDUTI #AntonioNoto #Demopolis @you_trend @TermometroPol #Demopolis #Tecnè Quando vi deciderete a includere @… - dolores20943592 : RT @Laura_Blixen: #sondaggi VENDUTI #AntonioNoto #Demopolis @you_trend @TermometroPol #Demopolis #Tecnè Quando vi deciderete a includere @… -

Il Sannio Quotidiano

... a Carloin atteggiamento affettuoso con la moglie Violante, di cui ha raccontato anche la ... ma in peggio " scrive - se le dichiarazioni di Fratelli d'Italia su Tim e( delle quali sogna ...La ministra del Sud, Mara Carfagna porta avanti la proposta del leader di Azione, Carlo, di ... Entro l'apertura dei seggi palazzo Chigi ha in mente di chiudere la privatizzazione di. Il ... Ita: Calenda, ‘finalmente, sono certo da governo scelta migliore’ Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Non ho elementi per valutare se l’offerta Lufthansa fosse migliore di questa. Sono certo che il Governo ha scelto per il meglio. Ma la cosa importante è finalmente procede ...Rimini, 25 ago. (askanews) – “In Italia normalmente chi sta nei ministeri non ha mai gestito manco il chiosco di un bar. La potete mettere come vi pare, ma è esattamente così. Nella vita faccio il pol ...