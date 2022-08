Ita Airways, il Tesoro sceglie Certares – Air France – Delta. Lufthansa: “Ne prendiamo atto” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il ministero dell’Economia ha scelto il fondo Certares, Air France e Delta e ha escluso l’altra cordata che veniva data per favorita: quella formata da Msc e Lufthansa. Il negoziato per la cessione di Ita Airways sarà avviato oggi. L’offerta di Certares Management LLC, Delta Airlines Inc, e Air France – KLM S.A. “è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati” in un Dpcm varato a marzo. I dettagli non sono stati resi noti ma la quota lasciata al Tesoro sarebbe del 45%. Maggiore, quindi, rispetto a quella contenuta nell’offerta di Msc e Lufthansa: al ministero dell’Economia, infatti, sarebbe andato il 20% e alla cordata l’80%. Inoltre, Certares lascerebbe allo stato italiano la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il ministero dell’Economia ha scelto il fondo, Aire ha escluso l’altra cordata che veniva data per favorita: quella formata da Msc e. Il negoziato per la cessione di Itasarà avviato oggi. L’offerta diManagement LLC,Airlines Inc, e Air– KLM S.A. “è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati” in un Dpcm varato a marzo. I dettagli non sono stati resi noti ma la quota lasciata alsarebbe del 45%. Maggiore, quindi, rispetto a quella contenuta nell’offerta di Msc e: al ministero dell’Economia, infatti, sarebbe andato il 20% e alla cordata l’80%. Inoltre,lascerebbe allo stato italiano la ...

LaStampa : Ita Airways, il Mef tratta in esclusiva con Certares-Delta-Air France: “Offerta ritenuta più rispondente agli obiet… - Corriere : Ita, il Mef sceglie la cordata Certares-Air France-Delta: «Offerta che risponde agli obiettivi» - andfranchini : Ita Airways, il Tesoro sceglie la cordata Certares-Air France-Delta- - msn_italia : Ita Airways, il Mef tratta in esclusiva con Certares-Delta-Air France: “Offerta ritenuta più rispondente agli obiet… - Donato72981730 : Forse ci siamo. Il pozzo senza fine è venduto. Ita Airways, vince Certares. Il Mef: 'Trattativa in esclusiva con… -