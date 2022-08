Ita Airways | il Tesoro sceglie Certare - Air France - Delta ' risponde meglio agli obiettivi'

LaStampa : Ita Airways, il Mef tratta in esclusiva con Certares-Delta-Air France: “Offerta ritenuta più rispondente agli obiet… - Corriere : Ita, il Mef sceglie la cordata Certares-Air France-Delta: «Offerta che risponde agli obiettivi» - Italpress : regionepuglia Ita Airways, il Mef sceglie la cordata Certares-Delta-Air France - ITAAirways : In occasione delle #elezioni del 25 settembre 2022, ci sarà una tariffa speciale dedicata a chi deve viaggiare vers… - BlogGiornale : RT @Corriere: Ita, il Mef sceglie la cordata Certares-Air France-Delta: «Offerta che risponde agli obiettivi» -

Il Tesoro sceglie la cordata formata dal fondo americano Certares, con Air France - Klm e Delta per la cessione di. Il ministero annuncia in una nota che con il consorzio, la cui offerta e' stata ritenuta 'maggiormente rispondente agli obiettivi fissati', sarà avviato oggi 'un negoziato in esclusiva'. ...Esclusa la cordata formata da Msc e Lufthansa. Alla conclusione del negoziato 'si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti soddisfacenti per l'azionista ...Al via la trattativa in esclusiva, battuti Lufthansa-Msc. "Prendiamo atto della decisione del governo italiano di intraprendere una strada che consenta una maggiore influenza dello Stato e non preveda ...Con una nota il ministero dell'economia annuncia di aver scelto la cordata del fondo Certares Delta-Air France /Klm al posto della cordata ...