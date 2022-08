Ita Airways | il governo sceglie il consorzio Certares | Delta | Air France-Klm

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il processo di vendita di Itaarriva a una nuova tappa. In un comunicato stampa pubblicato poco fa il ministero dell'Economia e delle finanze ha annunciato che oggi sarà avviato “un negoziato in esclusiva con ilformato daManagement LLC,Airlines Inc. e Air-KLM S.A.” perchè l'offerta “ è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm”, il provvedimento con cui ilha definito le modalità e gli obiettivi per la vendita della società. L'altrointeressato all'acquisto di Itaera formato da Lufthansa e Msc Crociere, la cui offerta iniziale per la società italiana era economicamente superiore a quella fatta dalguidato da ...

... mercoledì 31 agosto, che 'ad esito della procedura disciplinata dal Dpcm 11 febbraio 2022 e finalizzata alla cessione del controllo diS.p. A., sarà oggi avviato un negoziato in esclusiva con il ...Leggi Anche Giorgia Meloni vuole bloccare la vendita di. E come Berlusconi nel 2008 promette: 'Rilanceremo noi la compagnia di bandiera' Certares offriva 650 milioni per una quota poco ...Colpo di scena nell’iter per la privatizzazione di Ita Airways. Dopo mesi di rumors che davano come avvantaggiata la cordata formata da Msc e Lufthansa, il Mef, attuale proprietario della compagnia, h ...Il ministero dell'Economia e Finanze ha annunciato di avere scelto il fondo Certares per la privatizzazione della compagnia aerea Ita Airways.