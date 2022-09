Ita Airways, il governo sceglie il consorzio Certares, Delta, Air France-Klm (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il processo di vendita di Ita Airways arriva a una nuova tappa. In un comunicato stampa pubblicato poco fa il ministero dell'Economia e delle finanze ha annunciato che oggi sarà avviato “un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A.” perchè l'offerta “ è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm”, il provvedimento con cui il governo ha definito le modalità e gli obiettivi per la vendita della società. L'altro consorzio interessato all'acquisto di Ita Airways era formato da Lufthansa e Msc Crociere, la cui offerta iniziale per la società italiana era economicamente superiore a quella fatta dal consorzio guidato da ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il processo di vendita di Itaarriva a una nuova tappa. In un comunicato stampa pubblicato poco fa il ministero dell'Economia e delle finanze ha annunciato che oggi sarà avviato “un negoziato in esclusiva con ilformato daManagement LLC,Airlines Inc. e Air-KLM S.A.” perchè l'offerta “ è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal Dpcm”, il provvedimento con cui ilha definito le modalità e gli obiettivi per la vendita della società. L'altrointeressato all'acquisto di Itaera formato da Lufthansa e Msc Crociere, la cui offerta iniziale per la società italiana era economicamente superiore a quella fatta dalguidato da ...

