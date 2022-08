Ita Airways | ecco perché è ancora strategica e può diventare il nuovo biglietto da visita del Paese

LaStampa : Ita Airways, il Mef tratta in esclusiva con Certares-Delta-Air France: “Offerta ritenuta più rispondente agli obiet… - Corriere : Ita, il Mef sceglie la cordata Certares-Air France-Delta: «Offerta che risponde agli obiettivi» - Open_gol : Bocciato il consorzio Msc-Lufthansa - infoiteconomia : ITA Airways, salta l'ipotesi MSC: il Governo ha scelto Delta e Air France - infoiteconomia : Ita airways, il governo sblocca la trattativa -

ROMA - La privatizzazione diaccelera nel pieno della campagna elettorale . E subito batte un colpo Carlo Calenda, leader della coalizione centrista: "Non ho elementi per valutare se l'offerta Lufthansa fosse migliore ...Letta: fuori il tema dalla campagna elettorale Greg O'Hara (presidente Certares), l'imprenditore canadese e greco che vuole. "Porto in dote il mercato americano", Certares ...Parte il negoziato in esclusiva del Governo con la cordata formata dal fondo Usa con Delta e Air France. Scartata ufficialmente la concorrenza dell'alleanza Lufthansa-Msc.Il leader centrista e Della Vedova plaudono alla accelerazione nella vendita. Critici i grillini: ministero non conosce il trasporto aereo. I leghisti: ...