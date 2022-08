Istat: inflazione all’8,4% ad agosto, aumento dei salari intorno all’1% per il 2022 (Di mercoledì 31 agosto 2022) I dati Istat sull’inflazione nel mese di agosto riportano un rialzo dei prezzi annuo dell’8,4% sempre più vicino all’ 8,8% del 1985. A portarci a questi livelli è stato l’ulteriore balzo del mese di agosto, durante il quale i prezzi al consumo si sono alzati dello 0,8% rispetto al mese precedente. L’accelerazione da un mese all’altro dell’aumento dei prezzi è causata dal rincaro di diversi prodotti: soprattutto l’energia, i beni alimentari lavorati e i beni durevoli. Ciononostante tutti questi beni non conoscono, su base annua, gli stessi aumenti. Ad esempio i beni energetici regolamentati (sarebbe a dire le tariffe per l’energia elettrica e il gas di rete per uso domestico) raggiungono ad agosto un aumento medio annuo del +47,9%, mentre i beni durevoli (autovetture, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 agosto 2022) I datisull’nel mese diriportano un rialzo dei prezzi annuo dell’8,4% sempre più vicino all’ 8,8% del 1985. A portarci a questi livelli è stato l’ulteriore balzo del mese di, durante il quale i prezzi al consumo si sono alzati dello 0,8% rispetto al mese precedente. L’accelerazione da un mese all’altro dell’dei prezzi è causata dal rincaro di diversi prodotti: soprattutto l’energia, i beni alimentari lavorati e i beni durevoli. Ciononostante tutti questi beni non conoscono, su base annua, gli stessi aumenti. Ad esempio i beni energetici regolamentati (sarebbe a dire le tariffe per l’energia elettrica e il gas di rete per uso domestico) raggiungono adunmedio annuo del +47,9%, mentre i beni durevoli (autovetture, ...

istat_it : Prezzi al consumo. Secondo stime preliminari ad agosto #inflazione registra aumento dello 0,8% su base mensile e d… - Agenzia_Ansa : L'inflazione ad agosto sale a 8,4%, un livello che non si registrava dal 1985. Aumento dello 0,8% su base mensile,… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Secondo le stime preliminari, nel mese di agosto 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivi… - franzrusso : RT @DaniloMazzara: Siamo tornati negli anni '80 e non solo per il #Moncler @commercialista @franzrusso @alelomi @gmt71_01 @armandobarone @p… - KRISKSB : INFLAZIONE IN ITALIA AD AGOSTO 8,4%! (QUELLA DELL'ISTAT, QUELLA REALE SARÀ AL 30% ALMENO...!) -