Iraq: Biden chiama premier, appello per dialogo nazionale (Di mercoledì 31 agosto 2022) In una telefonata al premier iracheno Mustafa Al - Kadhimi dopo le violenze dei giorni scorsi, Joe Biden ha chiesto "a tutti i leader iracheni di impegnarsi nel dialogo nazionale per forgiare una via ...

