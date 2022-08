Investimenti sostenibili 4.0: rifinanziati gli incentivi alle MPMI (Di mercoledì 31 agosto 2022) ... i punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilità sono quelli già indicati dal decreto direttoriale 12 aprile 2022, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 aprile scorso. Leggi su pmi (Di mercoledì 31 agosto 2022) ... i punteggi, condizioni e soglie minime di ammissibilità sono quelli già indicati dal decreto direttoriale 12 aprile 2022, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 aprile scorso.

sole24ore : Rifinanziato il bando per gli investimenti sostenibili 4.0 al Sud - marcobela : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: Rifinanziato il bando per gli investimenti sostenibili 4.0 al Sud… - LucianoQuaranta : RT @sole24ore: Rifinanziato il bando per gli investimenti sostenibili 4.0 al Sud - ukcalcio : Arriva anche l’esonero per Scott #Parker che dopo la sconfitta per 9-0 contro il #Liverpool si era detto “non sorpr… - andreauzzo : RT @sole24ore: Rifinanziato il bando per gli investimenti sostenibili 4.0 al Sud -