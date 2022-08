Inventing Anna, la giornalista amica della vera Anna Sorokin fa causa a Netflix: “Rappresentata come avida, codarda, manipolatrice e opportunista” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rachel DeLoache Williams fa causa a Netflix. L’ex redattrice della sezione fotografica di Vanity Fair ha citato in giudizio la piattaforma streaming per diffamazione. Il motivo? La sua inqualificabile rappresentazione nella serie di successo Inventing Anna. La Williams è tra i personaggi reali che sono state raffigurati nella vita reale della “falsa ereditiera” Anna Delvey, alias Anna Sorokin, una truffatrice russa che fece credere di essere un’ereditiera tedesca per introdursi nelle alte sfera della New York benestante. Nella causa per diffamazione la Williams ha affermato che nella serie di Netflix è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rachel DeLoache Williams fa. L’ex redattricesezione fotografica di Vanity Fair ha citato in giudizio la piattaforma streaming per diffamazione. Il motivo? La sua inqualificabile rappresentazione nella serie di successo. La Williams è tra i personaggi reali che sono state raffigurati nella vita reale“falsa ereditiera”Delvey, alias, una truffatrice russa che fece credere di essere un’ereditiera tedesca per introdursi nelle alte sferaNew York benestante. Nellaper diffamazione la Williams ha affermato che nella serie diè stata ...

