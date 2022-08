Inter, tifosi sconvolti: può succedere nell’ultimo giorno di mercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Calciomercato Inter, dalla Francia sono sicuri e per l’eventuale chiusura dell’affare adesso c’è più fiducia: queste le ultime. L’Inter lavora sul mercato e, nel momento in cui sembrerebbe essersi chiusa la possibilità di cedere Robin Gosens, ecco che un club in particolare torna alla carica. Nel mirino resta il difensore nerazzurro. Ora i tifosi temono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Calcio, dalla Francia sono sicuri e per l’eventuale chiusura dell’affare adesso c’è più fiducia: queste le ultime. L’lavora sule, nel momento in cui sembrerebbe essersi chiusa la possibilità di cedere Robin Gosens, ecco che un club in particolare torna alla carica. Nel mirino resta il difensore nerazzurro. Ora itemono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

tancredipalmeri : Per come è la situazione Skriniar, e non scherzo, potrebbe aiutare a scongiurare la cessione al PSG una manifestazi… - UEFAcom_it : Buon compleanno, Matías Vecino ?? Ricordate questo gol, tifosi dell'Inter? ???? #UCL | @Inter - ManuFilippone95 : RT @Pirichello: All’Inter stanno facendo sto teatrino per poi tenere Skriniar e passare da eroi agli occhi dei tifosi, Marotta queste dinam… - robinruk2 : RT @tancredipalmeri: Per come è la situazione Skriniar, e non scherzo, potrebbe aiutare a scongiurare la cessione al PSG una manifestazione… - nikdipa99 : @FavataMattia Dovesse succedere già basterebbe a far venire giù San Siro . Pensa se per assurdo sabato perdiamo anc… -