Inter-Cremonese 3-1 | analisi tattica e considerazioni

(Di mercoledì 31 agosto 2022) L’si aggiudica il derby lombardo con la, vincendo per 3-1 nell’anticipo del turno infrasettimanale valevole per la 4^ giornata di campionato. I nerazzurri si confermano insuperabili in casa e danno una forte risposta dopo il k.o. dell'”Olimpico”, a pochi giorni ormai dall’attesissima sfida con i cugini rossoneri nel weekend. Già nel primo tempo la squadra di Inzaghi mette le cose in chiaro, portandosi sul doppio vantaggio firmato da Correa e Barella. La squadra di Alvini è tutt’altro che doma, ma paga il suo stesso eccesso di coraggio. Nella ripresa, il neoentrato Lautaro Martinez mette in cassaforte il risultato. Al minuto 90, infine, Okereke regala ai suoi il meritato gol della bandiera. Andiamo subito a passare in rassegna gli aspetti più rilevanti che conducono l’al successo sulla...