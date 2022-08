Iniziati questa mattina i lavori di ripristino dei marciapiedi di via Torre della Catena (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco e l’assessore ai lavori Pubblici rendono noto che sono nel tratto compreso tra Ponte Tibaldi e l’incrocio con viale San Lorenzo. L’intervento rientra nel progetto “lavori di manutenzione viabilità cittadina ed arredo urbano della Città di Benevento – Lotto 3” e i lavori sono stati affidati, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, alla ditta GAAD Costruzioni di Benevento. L’intervento consisterà nella rimozione della vecchia pavimentazione in mattonelle di asfalto e nella realizzazione di una nuova pavimentazione in masselli di calcestruzzo con strato superiore in basalto vulcanico. Saranno inoltre sostituiti i cordoli di pietra lavica mancanti e/o danneggiati e si provvederà a realizzare gli scivoli per i portatori di handicap. Il progetto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il sindaco e l’assessore aiPubblici rendono noto che sono nel tratto compreso tra Ponte Tibaldi e l’incrocio con viale San Lorenzo. L’intervento rientra nel progetto “di manutenzione viabilità cittadina ed arredo urbanoCittà di Benevento – Lotto 3” e isono stati affidati, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, alla ditta GAAD Costruzioni di Benevento. L’intervento consisterà nella rimozionevecchia pavimentazione in mattonelle di asfalto e nella realizzazione di una nuova pavimentazione in masselli di calcestruzzo con strato superiore in basalto vulcanico. Saranno inoltre sostituiti i cordoli di pietra lavica mancanti e/o danneggiati e si provvederà a realizzare gli scivoli per i portatori di handicap. Il progetto ...

