Ingaggiato uno stregone per fare del male a Mpabbè, Pogba rischia grosso! Gli estorsori alla Continassa ed il fratello Mathias contrattacca (Di mercoledì 31 agosto 2022) Situazione sempre più complicata per Paul Pogba. Il calciatore francese della Juventus è coinvolto in una spiacevole vicenda, finita su tutti i giornali dopo lo sfogo del fratello Mathias. Dopo le ultime notizie trapelate ieri, il maggiore dei Pogba è tornato all'attacco, specificando che non vi è alcun tentativo estorsione in atto. Il giocatore francese dell'ASM Belfort, in quarta divisione, ha aggiunto che tutto ciò che Pogba sta dicendo alle autorità non ha nulla a che fare con la realtà dei fatti: "perché tutto ciò che Paul Pogba ha detto dall'udienza di inizio agosto, prima dei miei video, anche la risposta del loro avvocati e le risposte di chi gli sta vicino, hanno come unico scopo quello di atterrarmi. Quindi chiedo, perché affrettarsi a dire che quello che ho ...

