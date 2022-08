Infortuni sul lavoro: in Lombardia aumentati del 45% rispetto all’anno scorso (Di mercoledì 31 agosto 2022) Averara. “Martedì la notizia del grave Infortunio occorso ad un operaio caduto per oltre dieci metri in un cantiere della provincia di Bergamo, mentre stava lavorando al posizionamento di una rete. Questo è l’ennesimo Infortunio sul lavoro che si aggiunge alle migliaia registrate in Lombardia da inizio anno”. Lo dichiara Eloisa Dacquino, Segretaria confederale Uil Milano e Lombardia, snocciolando numeri drammatici che riguardano la nostra regione: “I dati pubblicati dall’Inail evidenziano 84.108 denunce di Infortunio presentate al 31 luglio, in aumento del 44.74% rispetto i primi sette mesi del 2021, delle quali 90 con esito mortale. Le malattie professionali denunciate sono 1.956”. “È inaccettabile – continua Dacquino – che quotidianamente si continuino a registrate ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 31 agosto 2022) Averara. “Martedì la notizia del graveo occorso ad un operaio caduto per oltre dieci metri in un cantiere della provincia di Bergamo, mentre stava lavorando al posizionamento di una rete. Questo è l’ennesimoo sulche si aggiunge alle migliaia registrate inda inizio anno”. Lo dichiara Eloisa Dacquino, Segretaria confederale Uil Milano e, snocciolando numeri drammatici che riguardano la nostra regione: “I dati pubblicati dall’Inail evidenziano 84.108 denunce dio presentate al 31 luglio, in aumento del 44.74%i primi sette mesi del 2021, delle quali 90 con esito mortale. Le malattie professionali denunciate sono 1.956”. “È inaccettabile – continua Dacquino – che quotidianamente si continuino a registrate ...

BentivogliMarco : In 7 mesi 569 morti sul lavoro. Aumentano gli infortuni, non letali, del 41% in un anno. Eppure non se ne parla in… - CateFerrara : RT @BentivogliMarco: In 7 mesi 569 morti sul lavoro. Aumentano gli infortuni, non letali, del 41% in un anno. Eppure non se ne parla in ca… - trimpa48 : RT @BentivogliMarco: In 7 mesi 569 morti sul lavoro. Aumentano gli infortuni, non letali, del 41% in un anno. Eppure non se ne parla in ca… - infosenzafiltro : RT @BentivogliMarco: In 7 mesi 569 morti sul lavoro. Aumentano gli infortuni, non letali, del 41% in un anno. Eppure non se ne parla in ca… - juornoit : #Juorno #infortuni sul #lavoro in netto #aumento -