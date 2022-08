Inflazione | nuovo rialzo ad agosto | +8 | 4% su anno

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) –balzo dell'in Italia. Secondo le stime preliminari, nel mese di2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,8% su base mensile e dell'8,4% su base annua (da +7,9% del mese precedente). Lo rileva l'Istat nelle stime sottolineando che la crescita dei prezzi del cosiddetto 'carrello della spesa' al +9,7% segna un aumento che non si osservava da giugno 1984. In particolare accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +9,1% a +9,7%), mentre rallentano quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +8,7% a +7,8%). L'aumento congiunturale dell'indice generale è dovuto prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici non regolamentati (+3%), dei Servizi relativi ai trasporti ...