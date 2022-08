Inflazione nei Paesi che non hanno sanzionato la Russia: la frase di Luigi Di Maio non è corretta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 29 agosto, ospite a 30 Minuti al massimo del quotidiano La Stampa, il leader di Impegno civico Luigi Di Maio ha difeso (min. 18:21) l’efficacia delle sanzioni occidentali contro la Russia, messa in dubbio di recente dal leader della Lega Matteo Salvini. Secondo Di Maio, l’efficacia delle sanzioni sarebbe dimostrata anche dal fatto che i Paesi che non hanno introdotto sanzioni contro la Russia stanno registrando un’Inflazione – ossia un aumento medio dei prezzi di beni e servizi – «più alta della nostra». Al di là dell’efficacia o meno delle sanzioni (su cui c’è dibattito a livello internazionale) e del discutibile collegamento tra Inflazione e sanzioni, l’affermazione di Di Maio è supportata dai fatti? Abbiamo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 29 agosto, ospite a 30 Minuti al massimo del quotidiano La Stampa, il leader di Impegno civicoDiha difeso (min. 18:21) l’efficacia delle sanzioni occidentali contro la, messa in dubbio di recente dal leader della Lega Matteo Salvini. Secondo Di, l’efficacia delle sanzioni sarebbe dimostrata anche dal fatto che iche nonintrodotto sanzioni contro lastanno registrando un’– ossia un aumento medio dei prezzi di beni e servizi – «più alta della nostra». Al di là dell’efficacia o meno delle sanzioni (su cui c’è dibattito a livello internazionale) e del discutibile collegamento trae sanzioni, l’affermazione di Diè supportata dai fatti? Abbiamo ...

