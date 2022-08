Inflazione mai così alta da 40 anni (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’Inflazione in Italia è salita all’8,4% su base annua. Un livello così alto non si verificava dal 1985. Le associazioni dei consumatori pronosticano una stangata da migliaia di euro per le famiglie. Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di agosto 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento del +0,8% su base mensile e del +8,4% su base annua. Lo scorso luglio tale valore era stato del +7,9% (sempre su base annua). “Sono l’energia elettrica e il gas sul mercato libero che producono l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati” spiega l’Istat. Si tratta di un’accelerazione “in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti e che, con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spinge l’Inflazione a un livello che non ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’in Italia è salita all’8,4% su base annua. Un livelloalto non si verificava dal 1985. Le associazioni dei consumatori pronosticano una stangata da migliaia di euro per le famiglie. Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel mese di agosto 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento del +0,8% su base mensile e del +8,4% su base annua. Lo scorso luglio tale valore era stato del +7,9% (sempre su base annua). “Sono l’energia elettrica e il gas sul mercato libero che producono l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati” spiega l’Istat. Si tratta di un’accelerazione “in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti e che, con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spinge l’a un livello che non ...

