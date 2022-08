Inflazione, in Italia sale all’8,4%, il livello più alto dal 1985. Carrello della spesa sempre più caro. In Europa il carovita si attesta al 9,1% (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’Inflazione Italiana è salita in agosto all’8,4% dal 7,9% di luglio. Emerge dalle stime stime preliminari dell’Istat. “Sono l’energia elettrica e il gas mercato libero che producono l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti) e che, con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spingono l’Inflazione a un livello che non si registrava da dicembre 1985 (quando fu +8,8%)”, spiega l’Istat. Il sotto- indice “Carrello della spesa”, che include i beni alimentari, per la cura della casa e della persona, registra in agosto un incremento medio del 9,7% rispetto allo stesso mese del 2021. Un aumento, segnala l’Istat, che non si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’na è salita in agosto,4% dal 7,9% di luglio. Emerge dalle stime stime preliminari dell’Istat. “Sono l’energia elettrica e il gas mercato libero che producono l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti) e che, con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spingono l’a unche non si registrava da dicembre(quando fu +8,8%)”, spiega l’Istat. Il sotto- indice “”, che include i beni alimentari, per la curacasa epersona, registra in agosto un incremento medio del 9,7% rispetto allo stesso mese del 2021. Un aumento, segnala l’Istat, che non si ...

