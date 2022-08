Inflazione fuori controllo | mai così dal 1985

(Di mercoledì 31 agosto 2022)ancora in salita. Secondo le stime preliminari dell’Istat, ad agosto l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,8% su base mensile e dell’8,4% su base annua (da +7,9% del mese precedente). “Sono l’energia elettrica e il gas mercato libero che producono l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti) e che, con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spingono l’a un livello che non si registrava da dicembre(quando fu +8,8%)”, spiega l’Istat. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Inflazione ancora in salita. Secondo le stime preliminari dell'Istat, ad agosto l'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dello 0,8% ...Il pessimismo contribuisce al caro prezzi: calcolate l'inflazione domestica (esiste uno strumento sul sito Bce). E ricordate che in questa fase il denaro non investito è la forma di ricchezza che subi ...