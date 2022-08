Inflazione: cos’è, come si misura, quali effetti produce (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Inflazione continua ad aggiornare record, con valori che riportano all’inizio degli anni Ottanta. Salgono i prezzi, aumenta il costo della vita, diminuisce il potere d’acquisto degli italiani. In particolare, ad agosto, è arrivata a un livello (+8,4%) che non si registrava da dicembre 1985 (quando fu pari a +8,8%). Ma cos’è esattamente l’Inflazione, come si misura e quali effetti produce?. Ecco le risposte dell’Istat, che mensilmente misura l’andamento del’indice dei prezzi al consumo. Cosa si intende per Inflazione? Con il termine “Inflazione” ci si riferisce al fenomeno dell’aumento continuo e generalizzato dei prezzi. Si ha Inflazione nel caso in cui gli aumenti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – L’continua ad aggiornare record, con valori che riportano all’inizio degli anni Ottanta. Salgono i prezzi, aumenta il costo della vita, diminuisce il potere d’acquisto degli italiani. In particolare, ad agosto, è arrivata a un livello (+8,4%) che non si registrava da dicembre 1985 (quando fu pari a +8,8%). Maesattamente l’si?. Ecco le risposte dell’Istat, che mensilmentel’andamento del’indice dei prezzi al consumo. Cosa si intende per? Con il termine “” ci si riferisce al fenomeno dell’aumento continuo e generalizzato dei prezzi. Si hanel caso in cui gli aumenti ...

