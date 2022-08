India, le donne espongono fuori casa i calendari mestruali per rompere i muri della vergogna (Di mercoledì 31 agosto 2022) In India, dove le mestruazioni sono state a lungo un argomento tabù – e ancora oggi è tutt’altro che sdoganato –, alcune giovani donne hanno iniziato a esporre i loro “calendari mestruali” sulle pareti o sulle porte delle loro case. Le tabelle, che riportano data e durata delle mestruazioni, non solo le aiutano a tenere traccia dei loro cicli mensili, ma contribuiscono anche ad abbattere i muri di vergogna che circondano la questione. Le donne con il ciclo mestruale, infatti, devono ancora sottostare a molte restrizioni: sono considerate impure e sono escluse dagli eventi sociali e religiosi, a volte persino dalle loro cucine. In alcune comunità rurali e tribali, addirittura, quando hanno le mestruazioni devono rimanere in capanne separate apposite. Parlare di ciclo ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 31 agosto 2022) In, dove le mestruazioni sono state a lungo un argomento tabù – e ancora oggi è tutt’altro che sdoganato –, alcune giovanihanno iniziato a esporre i loro “” sulle pareti o sulle porte delle loro case. Le tabelle, che riportano data e durata delle mestruazioni, non solo le aiutano a tenere traccia dei loro cicli mensili, ma contribuiscono anche ad abbattere idiche circondano la questione. Lecon il ciclo mestruale, infatti, devono ancora sottostare a molte restrizioni: sono considerate impure e sono escluse dagli eventi sociali e religiosi, a volte persino dalle loro cucine. In alcune comunità rurali e tribali, addirittura, quando hanno le mestruazioni devono rimanere in capanne separate apposite. Parlare di ciclo ...

