Incidenti sul lavoro, operaio 59enne muore schiacciato da un macchinario nel Varesotto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ancora un morto sul lavoro. A perdere la vita è stato un operaio di 59 anni, deceduto per essere rimasto incastrato in un macchinario a Malgesso, in provincia di Varese. L'uomo è stato ritrovato appeso tra due travi e, dalle prime indicazioni, è rimasto bloccato durante le operazioni di manutenzione di pulizia del macchinario. L'incidente è avvenuto all'interno dell'azienda Tecnofilo, specializzata nella produzione di griglie in ferro. La vittima era di origine marocchina e risiedeva nella vicina Gavirate. I sanitari intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo, ma per il 59enne – finito in arresto cardiocircolatorio – non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici di Ats. Ora è tutto nelle mani della procura di Varese e dei militari ...

