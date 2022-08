In moto senza mutande, fermato dalla Polizia: “Andavo in spiaggia per nudisti” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ha percorso l’autostrada in moto, senza pantaloni e mutande, provvisto solo di canottiera e casco in testa. È l’insolita scena che si è presentata davanti agli occhi increduli di decine di automobilisti che percorrevano il tratto autostradale sull’A10 Genova Ventimiglia. L’episodio risale a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ha percorso l’autostrada inpantaloni e, provvisto solo di canottiera e casco in testa. È l’insolita scena che si è presentata davanti agli occhi increduli di decine di automobilisti che percorrevano il tratto autostradale sull’A10 Genova Ventimiglia. L’episodio risale a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fainformazione : Moto E22s: ufficiale l’entry level con Android 12 e grande batteria Senza troppo clamore, Motorola by Lenovo ha an… - fainfoscienza : Moto E22s: ufficiale l’entry level con Android 12 e grande batteria Senza troppo clamore, Motorola by Lenovo ha an… - FQMagazineit : In moto in autostrada senza mutande, multato per atti osceni: “Stavo andando ad una spiaggia per nudisti” - FormulaPassion : #MotoGP, #Marquez: 'Il mio sogno è guidare senza dolore, non vincere' - omarsivori : In scooter senza pantaloni e slip'Sto andando in un campo nudista' -