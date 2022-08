In Cina ci sono nuovi lockdown (Di mercoledì 31 agosto 2022) Riguarderanno decine di milioni di abitanti di diverse grandi città: sono stati decisi dopo un nuovo aumento dei contagi da coronavirus Leggi su ilpost (Di mercoledì 31 agosto 2022) Riguarderanno decine di milioni di abitanti di diverse grandi città:stati decisi dopo un nuovo aumento dei contagi da coronavirus

dooyjaaan : @passaippino Negli altri posti è sparito da tempo, rimaneva solo in Cina Adesso anche lì ci sono troppi pochi esemp… - mpu78 : RT @AdrianaSpappa: #Innaro: la Russia sta diversificando, ha decuplicato le vendite di petrolio all'India, moltiplicato le vendite di gas l… - gian20205 : RT @AdrianaSpappa: #Innaro: la Russia sta diversificando, ha decuplicato le vendite di petrolio all'India, moltiplicato le vendite di gas l… - gab_fine : @marko988_ @SkyTG24 ahhh.. quindi mi vuoi dire che in una dittatura come in Cina non si sono vaccinati.. ahhhh e' u… - ayurbea : RT @AdrianaSpappa: #Innaro: la Russia sta diversificando, ha decuplicato le vendite di petrolio all'India, moltiplicato le vendite di gas l… -