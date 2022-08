In Campania allerta meteo gialla: la nota della protezione civile (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per piogge e temporali di colore Giallo valido su tutto il territorio regionale dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, giovedì 1 settembre. Si prevedono temporali improvvisi, caratterizzati da rapidità di evoluzione, anche accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Le precipitazioni potrebbero essere anche molto intense. Tra i possibili rischi connessi al quadro meteo previsto, si indicano fenomeni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, possibili cadute massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio. La protezione civile ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLaRegioneha emanato un avviso di criticitàper piogge e temporali di colore Giallo valido su tutto il territorio regionale dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, giovedì 1 settembre. Si prevedono temporali improvvisi, caratterizzati da rapidità di evoluzione, anche accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Le precipitazioni potrebbero essere anche molto intense. Tra i possibili rischi connessi al quadroprevisto, si indicano fenomeni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, possibili cadute massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio. La...

