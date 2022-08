In Argentina: “Maradona è apparso in Scozia” – Foto e Video (Di mercoledì 31 agosto 2022) Diego Armando Maradona è ‘apparso’ durante un servizio di Sky Uk in Scozia, almeno ne sono convinti tantissimi tifosi argentini. Dalla scomparsa di Maradona il 25 novembre del 2020 nessuno ha mai dimenticato il Pibe de Oro. La sua presenza c’è sempre stata, perché un fuoriclasse ed una personalità di quel calibro lascia nei cuori di tutti di tutti e nella storia del calcio e non solo, un’immagine indelebile. L’immagine di Sky Uk in cui si vede ‘Maradona’Maradona è un personaggio che viene ricordato anche da chi non lo ha mai visto giocare e sarà tramandato per sempre. Ecco perché il suo ricordo è più vivo che mai. Ma negli ultimi giorni dall’Argentina arriva un’altra ‘apparizione’ di Maradona. Dopo quella di Wembley durante ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Diego Armandoè ‘’ durante un servizio di Sky Uk in, almeno ne sono convinti tantissimi tifosi argentini. Dalla scomparsa diil 25 novembre del 2020 nessuno ha mai dimenticato il Pibe de Oro. La sua presenza c’è sempre stata, perché un fuoriclasse ed una personalità di quel calibro lascia nei cuori di tutti di tutti e nella storia del calcio e non solo, un’immagine indelebile. L’immagine di Sky Uk in cui si vede ‘è un personaggio che viene ricordato anche da chi non lo ha mai visto giocare e sarà tramandato per sempre. Ecco perché il suo ricordo è più vivo che mai. Ma negli ultimi giorni dall’arriva un’altra ‘apparizione’ di. Dopo quella di Wembley durante ...

