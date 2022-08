Immigrazione, una bomba nascosta sotto al tappeto per soccorrere Letta e il Pd (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ce lo chiede l'Europa: italiani, fate qualcosa per fermare la nuova ondata di immigrati clandestini che è già partita dal Nord Africa. Una marea umana destinata a ingrossarsi sempre più, a causa del riaccendersi della guerra civile in Libia e del disastro sociale che ha travolto la Tunisia, tecnicamente fallita e alla quale il Fondo Monetario ha imposto una cura greca come condizione per il proprio salvifico intervento. In Italia c'è un partito che, giusto qualche giorno fa, ha lanciato una campagna elettorale comandata dalla slogan "chi vota noi, vota l'Europa, chi vota gli altri sta con Putin". Eppure questo partito, il Pd di Letta, è totalmente insensibile alle preoccupazioni di Bruxelles sul tema migratorio, refrattario a ogni politica di contenimento dei flussi. Fino a qualche tempo fa, viveva l'invasione dei clandestini come una benedizione divina e predicava ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ce lo chiede l'Europa: italiani, fate qualcosa per fermare la nuova ondata di immigrati clandestini che è già partita dal Nord Africa. Una marea umana destinata a ingrossarsi sempre più, a causa del riaccendersi della guerra civile in Libia e del disastro sociale che ha travolto la Tunisia, tecnicamente fallita e alla quale il Fondo Monetario ha imposto una cura greca come condizione per il proprio salvifico intervento. In Italia c'è un partito che, giusto qualche giorno fa, ha lanciato una campagna elettorale comandata dalla slogan "chi vota noi, vota l'Europa, chi vota gli altri sta con Putin". Eppure questo partito, il Pd di, è totalmente insensibile alle preoccupazioni di Bruxelles sul tema migratorio, refrattario a ogni politica di contenimento dei flussi. Fino a qualche tempo fa, viveva l'invasione dei clandestini come una benedizione divina e predicava ...

DavidPuente : 1/ Immigrazione e reddito di cittadinanza. Questo articolo serve per parlare poi di una storia falsa diffusa in Ita… - LaVeritaWeb : Il ministro dell’Interno annuncia una stretta sul rilascio della cittadinanza a Mayotte, territorio d’Oltremare. «T… - brandobenifei : Il 66% degli italiani è a favore dello #IusScholae, una proposta di civiltà nel programma del @pdnetwork. Noi siamo… - vitangelomosca9 : @ChiaraScalzi85 @isabellarauti IL MALE IMPERVERSA SOVRANO. immaginate USA, Russia e CFina invece di fare bombe atom… - Veritas57406476 : @P_M_1960 'L'immigrazione' è un problema complesso. Non certamente risolvibile con slogan, propaganda e incompetenz… -