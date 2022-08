Immigrazione, Salvini visita a sorpresa l’hotspot di Lampedusa: «Questa non è accoglienza ma caos» – Il video (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il segretario della Lega Matteo Salvini ha visitato oggi, 31 agosto, l’hotspot di Lampedusa. «Questa è una visita a sorpresa per fare vedere la realtà di un Paese che non controlla le proprie frontiere e dove entra chiunque», ha detto il segretario della Lega. «Dal 26 settembre torneremo a essere un Paese accogliente e ospitale con chi lo merita ma che rispetta e fa rispettare le regole; è un problema di sicurezza», ha aggiunto Salvini, accompagnato dal vicesindaco leghista, Attilio Lucia. Stando a quanto riferito dall’agenzia Ansa, il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, non era al corrente dell’arrivo del segretario leghista. «Siamo arrivati senza avvisare nessuno a Lampedusa – ha spiegato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il segretario della Lega Matteohato oggi, 31 agosto,di. «è unaper fare vedere la realtà di un Paese che non controlla le proprie frontiere e dove entra chiunque», ha detto il segretario della Lega. «Dal 26 settembre torneremo a essere un Paese accogliente e ospitale con chi lo merita ma che rispetta e fa rispettare le regole; è un problema di sicurezza», ha aggiunto, accompagnato dal vicesindaco leghista, Attilio Lucia. Stando a quanto riferito dall’agenzia Ansa, il sindaco die Linosa, Filippo Mannino, non era al corrente dell’arrivo del segretario leghista. «Siamo arrivati senza avvisare nessuno a– ha spiegato ...

