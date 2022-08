blogtivvu : “Ilary? Guai a chi me la tocca!”, l’inaspettato sfogo di Totti: il nuovo retroscena #totti #ilary - 361_magazine : Totti rompe il silenzio su Ilary - infoitcultura : Totti: “Ilary? Se avesse fatto di più, non mi sarei allontanato. Guai a chi…” - infoitcultura : Totti rompe il silenzio, sfogo sorprendente: “Guai a chi tocca Ilary” -

Un chiacchiericcio senza fine che ha invaso e travolto il privato dell'ormai ex coppia: Lo sai, per mea chi me la tocca, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei ...Totti: 'a chi tocca, resta sempre mia moglie e la madre dei miei figli' Alex Nuccetelli è un pr romano amico di vecchia data dell'ex capitano della Roma. Nuccetelli ha rilasciato alcune ...“Ilary Guai a chi me la tocca!”, l’inaspettato sfogo di Totti all'amico e confidente: il nuovo retroscena sull'ex coppia dell'estate.Nella separazione dell'anno i protagonisti non sono solamente Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche figli, avvocati e amici diventano attori principali. Mentre i due ex coniugi si trinceano ...