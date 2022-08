Ilary Blasi difesa da Totti | ' Guai a chi me la tocca!' | lo sfogo inaspettato

stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - greysonelove : RT @WillHerondaleJM: datemi della pazza ma io nella figlia di Ilary Blasi ci vedo Matilde Brandi???? - mashkyufriends : RT @WillHerondaleJM: datemi della pazza ma io nella figlia di Ilary Blasi ci vedo Matilde Brandi???? -

ha accompagnato la figlia Isabel al suo primo giorno di scuola, mentre Francesco Totti sarebbe stato assente.si è mostrata mentre accompagnava serena e orgogliosa sua figlia ...Tornati dalle vacanze, per la coppia ora è il momento di pensare alla separazione. Dopo l'annuncio della separazione, Francesco Totti esono volati in vacanza. Un modo per staccare la spina e rilassarsi in vista di un periodo autunnale che si preannuncia turbolento. A breve infatti inizieranno le pratiche per la ...Stando a una presunta confidenza di Francesco Totti all'amico Alex Nuccetelli, lo sportivo avrebbe riservato parole al miele per Ilary Blasi ...L'ex capitano rompe il silenzio su Ilary Blasi: "Se avesse fatto qualcosa in più non mi sarei allontanato" Sulle pagine de il Corriere della sera, sono ...