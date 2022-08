Ilary Blasi accompagna la figlia al suo primo giorno di scuola elementare (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il dolce gesto di Ilary Blasi Non è stata un’estate semplice questa per Ilary Blasi. Come sappiamo due mesi fa la conduttrice e Francesco Totti hanno annunciato la separazione ufficiale, dopo quasi 20 anni di vita insieme. Da quel momento la coppia è stata letteralmente travolta da una bufera mediatica, e settimana dopo settimana sono L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il dolce gesto diNon è stata un’estate semplice questa per. Come sappiamo due mesi fa la conduttrice e Francesco Totti hanno annunciato la separazione ufficiale, dopo quasi 20 anni di vita insieme. Da quel momento la coppia è stata letteralmente travolta da una bufera mediatica, e settimana dopo settimana sono L'articolo proviene da Novella 2000.

stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - Parpiglia : RT @stanzaselvaggia: Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbarazzan… - Novella_2000 : Ilary Blasi, l'emozione per il primo giorno di scuola elementare per sua figlia (VIDEO) -