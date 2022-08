Il voto sui social: TikTok attiva Centro elezioni, etichette e fact checking (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – La campagna elettorale al tempo dei social vede la discesa in campo anche di TikTok all’insegna (dichiarata) di trasparenza delle informazioni e delle fonti per “proteggere l’integrità” della piattaforma. Già da qualche giorno il social più amato dai giovanissimi, su cui di recente sono approdati anche leader politici come Matteo Salvini e Carlo Calenda, ha inaugurato un ‘Centro elezioni’ per aiutare chi interagisce con contenuti in materia elettorale ad attingere a fonti e informazioni affidabili, come per esempio fonti istituzionali. Grafica accattivante con uso di tricolore su sfondo blu e data del 25 settembre in bianco su campo rosso, il Centro elezioni propone ai TikTokers anche il ‘conto alla rovescia’ in tempo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – La campagna elettorale al tempo deivede la discesa in campo anche diall’insegna (dichiarata) di trasparenza delle informazioni e delle fonti per “proteggere l’integrità” della piattaforma. Già da qualche giorno ilpiù amato dai giovanissimi, su cui di recente sono approdati anche leader politici come Matteo Salvini e Carlo Calenda, ha inaugurato un ‘’ per aiutare chi interagisce con contenuti in materia elettorale ad attingere a fonti e informazioni affidabili, come per esempio fonti istituzionali. Grafica accnte con uso di tricolore su sfondo blu e data del 25 settembre in bianco su campo rosso, ilpropone aiers anche il ‘conto alla rovescia’ in tempo ...

Agenzia_Ansa : Speranza: 'I vaccini aggiornati disponibili a metà settembre. I positivi devono stare a casa, sui giorni valuta il… - SimoneAlliva : Per il mestiere che faccio mi sento più libero a non dichiarare il mio voto, a nasconderlo e a tutelarlo. Mi avet… - SusannaCeccardi : Finalmente voteremo e tra le varie cose che il voto porterà di buono sarà non vedere più sui banchi del Parlamento… - PaolaStange : @alfredobazoli @pdnetwork Non credo proprio. Questo Pd appiattito sui 5s e estrema sinistra è invotabile (e lo dico… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Speranza: 'I vaccini aggiornati disponibili a metà settembre. I positivi devono stare a casa, sui giorni valuta il Consig… -