Il Times: il Chelsea sta trattando col Milan l’acquisto di Leao (e ci ha provato con Neymar) (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ore caldissime di calciomercato. Ronaldo ma non solo. Skriniar vicino al Psg e – come scrive il Times – il Chelsea che è su Leao. L’autorevole quotidiano inglese scrive il Chelsea sta trattando Leao col Milan e il centrocampista russo Arsen Zakharyan con la Dinamo Mosca. Dopo aver invano provato a prendere Neymar che ha un ingaggio fino al 2027 del valore di 43 milioni di euro annui all’anno esclusi i bonus. . Il Chelsea – scrive il Times – vuole chiudere entro domani sera per un centrocampista e un attaccante. Il Chelsea è scatenato. Sta provando a chiudere anche per Josko Gvardiol per 75 milioni di sterline ma lascerebbe il terzino croato al Lipsia. Il Chelsea ha già ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ore caldissime di calciomercato. Ronaldo ma non solo. Skriniar vicino al Psg e – come scrive il– ilche è su. L’autorevole quotidiano inglese scrive ilstacole il centrocampista russo Arsen Zakharyan con la Dinamo Mosca. Dopo aver invanoa prendereche ha un ingaggio fino al 2027 del valore di 43 milioni di euro annui all’anno esclusi i bonus. . Il– scrive il– vuole chiudere entro domani sera per un centrocampista e un attaccante. Ilè scatenato. Sta provando a chiudere anche per Josko Gvardiol per 75 milioni di sterline ma lascerebbe il terzino croato al Lipsia. Ilha già ...

