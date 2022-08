Il ritorno dell'acquasanta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Pensavo che in Italia la fede non esistesse più. Nonostante Costanza Miriano continuasse a dirmi il contrario. Mi dispiace ma sono come San Tommaso, se non tocco non credo. E ogni volta che entravo in una chiesa la mia incredulità aumentava, constatando, con le dita della mano destra brancolanti, il vuoto nell’acquasantiera. Un altro luogo già cristiano oggi ritrovo di scientisti superstiziosi, mi dicevo. Un’altra parrocchia dove credono nel disinfettante più che nell’esistenza del diavolo (“Da nulla fuggono i demoni più che dall’acqua benedetta”, Santa Teresa d’Avila). Ma poi arrivo davanti a un’antica chiesa in aperta campagna (per essere precisi: Santa Maria di Bressanoro, Castelleone, diocesi di Cremona), e poi entro e vedo l’acquasanta nell’acquasantiera. Per la disabitudine e lo scoraggiamento non mi convincono nemmeno i miei occhi: sarà ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Pensavo che in Italia la fede non esistesse più. Nonostante Costanza Miriano continuasse a dirmi il contrario. Mi dispiace ma sono come San Tommaso, se non tocco non credo. E ogni volta che entravo in una chiesa la mia incredulità aumentava, constatando, con le ditaa mano destra brancolanti, il vuoto nell’acquasantiera. Un altro luogo già cristiano oggi ritrovo di scientisti superstiziosi, mi dicevo. Un’altra parrocchia dove credono nel disinfettante più che nell’esistenza del diavolo (“Da nulla fuggono i demoni più che dall’acqua benedetta”, Santa Teresa d’Avila). Ma poi arrivo davanti a un’antica chiesa in aperta campagna (per essere precisi: Santa Maria di Bressanoro, Castelleone, diocesi di Cremona), e poi entro e vedo l’nell’acquasantiera. Per la disabitudine e lo scoraggiamento non mi convincono nemmeno i miei occhi: sarà ...

PAOLO30158591 : RT @SereDomenici: Tg5: Nuove regole e meno rigide per il ritorno a scuola. Ovviamente se non saliranno i contagi. Quindi questa farsa dure… - mondelli_f : RT @MinervaMcGrani1: Il programma per la scuola di #italiasovranaepopolare è bellissimo! Finalmente qualcuno che parla dell’importanza del… - dina_poli : RT @MinervaMcGrani1: Il programma per la scuola di #italiasovranaepopolare è bellissimo! Finalmente qualcuno che parla dell’importanza del… - MicheleFuArturo : Michail Sergeevic mi ha sempre fatto molta tenerezza Il volto tirato, quasi spaurito ai piedi dell'aereo di ritorno… - blogaccioBlog : @GuidoCrosetto Ci sarebbe anche l'eventualità che lo possano sabotare per creare artificiosamente delle fibrillazio… -