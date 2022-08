Il Registro delle opposizioni: cos’è e come ne parla la disinformazione? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 13 aprile 2022 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26/2022 che ha esteso a tutti i numeri nazionali, cellulari inclusi, la possibilità di iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni. Si tratta di un servizio pubblico messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico (Mise) che consente ai cittadini di limitare le campagne di telemarketing. Il servizio, attivo dal 2011 e aggiornato a luglio 2022, ha riscosso sin da subito un discreto successo, ma non sono mancate le false notizie circolate online che lo riguardavano. Vi presentiamo quelle individuate (e verificate) dalla nostra redazione. Di che cosa stiamo parlandoIl Registro pubblico delle opposizioni (Rpo) è un sistema che permette ai cittadini di opporsi alle ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 13 aprile 2022 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26/2022 che ha esteso a tutti i numeri nazionali, cellulari inclusi, la possibilità di iscriversi alpubblico. Si tratta di un servizio pubblico messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico (Mise) che consente ai cittadini di limitare le campagne di telemarketing. Il servizio, attivo dal 2011 e aggiornato a luglio 2022, ha riscosso sin da subito un discreto successo, ma non sono mancate le false notizie circolate online che lo riguardavano. Vi presentiamo quelle individuate (e verificate) dalla nostra redazione. Di che cosa stiamondoIlpubblico(Rpo) è un sistema che permette ai cittadini di opporsi alle ...

