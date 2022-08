Il primo tablet europeo di OPPO: Pad Air è un peso piuma da 10,36 pollici a 299 euro (Di mercoledì 31 agosto 2022) Da oggi Pad Air è disponibile per l'acquisto nello store di OPPO. Si tratta del primo tablet del produttore a varcare i confini europei con a bordo la nuova interfaccia ColorOS for Pad.... Leggi su dday (Di mercoledì 31 agosto 2022) Da oggi Pad Air è disponibile per l'acquisto nello store di. Si tratta deldel produttore a varcare i confinipei con a bordo la nuova interfaccia ColorOS for Pad....

