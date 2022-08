Il Premio Dei Megaliti alla stilista Yvonne Paiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Moda e solidarietà. È Yvonne Paiano la stilista green di origine salentina che durante la pandemia ha realizzato e donato mascherine in tessuto a medici e malati in tutta la penisola, da Nord a Sud, a essersi aggiudicata il Premio Dei Megaliti 2022. L’evento, giunto alla IX edizione, si è svolto il 15 agosto a L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Moda e solidarietà. Èlagreen di origine salentina che durante la pandemia ha realizzato e donato mascherine in tessuto a medici e malati in tutta la penisola, da Nord a Sud, a essersi aggiudicata ilDei2022. L’evento, giuntoIX edizione, si è svolto il 15 agosto a L'articolo proviene da Novella 2000.

