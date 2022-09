Il popolarismo e il potere dei senza potere La questione cattolica vista dal Meeting di Rimini I credenti e un’altra centralità da ritrovare in politica

Leggi su api.follow

(Di mercoledì 31 agosto 2022) “I cattolici italiani non sembrano rappresentare un interlocutore nel paese”. Secondo il professor Andrea Riccardi, leader della Comunità di Sant’Egidio, questa è la “” che caratterizza il tempo che stiamo vivendo. Lo scorso 17 agosto, in editoriale sul Corriere della Sera che ha sollevato un certo dibattito, ha rilevato che ci sia una “dain” per quella “Chiesa del fare, del pregare, dell’intreccio di legami sociali che c’è in Italia” che “eppure è la più grande rete sociale nel paese, come si si è visto durante il Covid e nei momenti di faticosa coesione sociale”. Per il già ministro per l’Integrazione del governo Monti, però, “Oggi la Chiesa sembra vivere parecchio dentro il quadrato ecclesiastico, nonostante gli inviti di papa Bergoglio a uscire, ...